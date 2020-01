Chace Crawford beija Manu Gavassi em camarote

Neste domingo (15), Chace Crawford bateu papo e sambou com Bruna Marquezine em um camarote na Sapucaí, mas rolou um clima mesmo foi com a amiga dela, Manu Gavassi. Por mais que seus seguranças tenham tentado impedir os cliques dos fotógrafos, ele foi flagrado aos beijos com a cantora teen.

O ator americano não é o primeiro galã a ceder aos encantos de Manu. A Vicki de Malhação namorou Chay Suede por três anos e depois teve um breve envolvimento com Fiuk.

Em sua visita ao Brasil, Chace já passou por Floripa e São Paulo. Agora, está de passagem pelo Rio de Janeiro para curtir os desfiles das escolas de samba.

Felipe Assumpcao e Henrique Oliveira / AgNews Felipe Assumpcao e Henrique Oliveira / AgNews