Cesar Tralli faz emocionante homenagem à irmã que morreu

Saudade Eterna.❤️Ao longo dos seus 40 anos, minha irmã portadora da síndrome de Noonan me ensinou tanta coisa importante. Lições que agora reverberam com mais intensidade dentro de mim. Com a Gabi, aprendi a ser mais tolerante, mais amoroso, mais generoso, mais humilde, mais sereno, mais resiliente, mais verdadeiro. Ela estava sempre bem. Um cafezinho, uma pilha nova para seu inseparável radinho, uma simples volta no quarteirão…Era feliz com pouco. Gabi tinha muitos valores de vida. Essa é a maior herança que minha irmã deixa para todos nós. Ela foi de uma grandeza infinita dentro de todas as suas limitações. #tbt #GabrielaTralli ✝️07.04.18 (foto: no meu casamento com a Tici em dezembro passado.)

