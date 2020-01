Cerminônia de encerramento da Copa do Mundo tem ar mais brasileiro que a abertura

A cerminônia de encerramento da Copa do Mundo 2014 contou com elementos bem mais brasileiros do que a que foi realizada na abertura. Além de passistas de escolas de samba do Rio de Janeiro, o evento contou ainda com cantores brasileiros, como Ivete Sangalo e Alexandre Pires, que animaram os torcedores do jogo entre Alemanha e Argentina, no Maracanã, no domingo, 13 de julho.

Mestre-sala e porta-bandeira no encerramento da Copa.

Foto: Getty Images

Casais de mestres-sala e portas-bandeira representaram os 30 países que participaram da Copa. Entraram ao final, os dois casais que vestiam as cores dos finalistas: Alemanha e Argentina.

Porta-bandeira representando a Alemanha.

Foto: Getty Images

A porta-bandeira da Grande Rio, toda vestida de dourado, representando a taça, se uniu a dois jogadores freestyle, cada um com as cores das nações finalistas, que mostraram o domínio com a bola de futebol.

A porta-bandeira em dourado representava a taça da Copa.

Foto: Getty Images

Em seguida, Shakira e Carlinhos Brown cantaram a música La La La. A cantora colombiana entrou em campo de vestindo um longo vermelho, enquanto Brown exibiu seu tradicional cocar, mas desta vez em preto e branco.

Shakira e Carlinhos Brown cantaram juntos.

Foto: Getty Images

A dupla durante a apresentação.

Foto: Getty Images

Alexandre Pires, Carlos Santana e Wyclef Jean foram os próximos a se apresentar. Logo depois, Ivete Sangalo entrou de vestido verde de renda, ao lado de Fuleco. A baiana cantou músicas de sucesso, como Poeira e Festa.

Ivete Sangalo animou o Maracanã.

Foto: Getty Images

Shakira ainda voltou ao campo trazendo, no colo, seu filho com o jogador Gerard Piqué, Milan Piqué.

Shakira com o filho no colo.

Foto: Getty Images