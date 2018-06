Cauã Reymond posta vídeo de sua filha cantando – e é a coisa mais fofa

O ator Cauã Reymond hoje namora Mariana Goldfarb, mas já se relacionou com Grazi Massafera por muitos anos, e como fruto da relação surgiu Sofia Reymond, hoje com apenas 6 anos. Que Cauã é um pai coruja, todas nós já sabemos, afinal, o ator sempre faz questão de registrar seus momentos com sua filha.

Dessa vez, o artista filmou Sofia cantando ‘Fico Assim Sem Você’, da dupla Claudinho & Buchecha, e se derreteu com a cena. O vídeo foi compartilhado no stories do seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (8).

A filha estava super animada no momento do clique. “Ah, assim mata o pai”, escreveu Cauã, cheio de orgulho.

Confira o vídeo:

