Catia Fonseca sai do programa “Mulheres”, da TV Gazeta

A apresentadora Catia Fonseca, 48 anos, anunciou na madrugada de quarta (13) que deixa o comando do programa “Mulheres“, da TV Gazeta.

Catia, que ficou à frente da atração por 15 anos, assinou um contrato de 24 meses com a Band. Ela vai comandar as tardes da emissora, com foco no público feminino, a partir de março, para quando a estreia está prevista.

Na tarde de terça-feira (12), ela havia desmentido que estava negociando sua transferência, mas depois confirmou a movimentação em suas redes sociais.

O nome do novo programa ainda não foi divulgado. A direção será de Rodrigo Riccó, marido de Catia desde 2013.