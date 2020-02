Cássio Reis sobre o filho: “Procuro ser o mais transparente possível com Noah”

Cássio Reis e Noah

Foto: Miguel Sá

Convidamos Cássio Reis, 35 anos, e o filho Noah, 5, para comemorar o Dia Dos Pais com um passeio pelo Museu Aeropoespacial, no Campo dos Afonsos, na zona oeste do Rio de Janeiro. A empolgação do garoto foi clara: Noah é apaixonado por aviação!

No passeio, Cássio contou sobre a relação de cumplicidade dos dois. O garoto, que é filho do relacionamento do ator com Danielle Winits, 39, foi o primeiro a saber que o pai estava namorando a atriz Fernanda Vasconcellos, 28: “Antes de apresentá-los, conversei com meu filho e disse-lhe que iria conhecer minha namorada. Procuro ser o mais transparente possível com Noah. Os dois se dão muito bem, o que me deixa extremamente feliz”, contou.