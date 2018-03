Casamento de Harry e Meghan Markle terá presença do público

O príncipe Harry e sua noiva Meghan Markle convidarão 2600 pessoas para representarem o público do Reino Unido durante o casamento real, que será celebrado no dia 19 de maio. O anúncio foi feito pelo Palácio de Kensington nesta sexta-feira (2).

Os sortudos escolhidos poderão assistir à cerimônia na Capela de São Jorge e ver de pertinho os recém-casados saírem pela cidade de Windsor.

“O príncipe Harry e a senhorita Meghan Markle disseram que querem que o dia do casamento seja moldado para permitir que os membros do público se sintam parte das celebrações também. Este casamento, como todos os casamentos, será um momento de diversão e alegria que refletirá os valores da noiva e do noivo”, diz o comunicado de imprensa do palácio.

Serão 1200 pessoas de todo o Reino Unido chamadas para o evento. Elas devem ser das mais diversas origens e idades “incluindo jovens que mostraram liderança forte e quem serviu suas comunidades”.

Cem convites serão enviados para estudantes de duas escolas locais e mais duzentos para membros de instituições de caridade nas quais o príncipe e a noiva têm relações próximas. Membros da comunidade do Castelo de Windsor e da Capela de São Jorge também entrarão na conta com 610 convites. Os últimos 530 serão para membros de famílias reais.