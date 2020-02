Casamento de Fábio Jr. e Mari Alexandre enfrenta crise

Fábio Jr. e Mari Alexandre se

casaram em abril de 2007

Foto: Jakelyne Lechinewski

Será que o sexto casamento do cantor e ator Fábio Jr. vai resistir às eventuais brigas conjugais? Essa é a pergunta que amigos próximos do ídolo e da sua mulher, Mari Alexandre, têm feito nas últimas semanas. De acordo com uma fonte de TITITI ligada à família do artista, e que prefere não se identificar, a união do casal está realmente muito tensa.

“Eles estão em crise. Mesmo sem ter ocorrido traição, o ciúme dela é incontrolável, pois o Fábio é muito mulherengo, né? Mas eles vão tentar uma reconciliação. Não querem que o casamento desabe. Até por que têm um filhinho (Záion) de 8 meses”, confirmou esta pessoa.

Enquanto isso, Silmara Moraes, assessora do cantor, desmente as supostas brigas e a separação. “Não, imagina! Eles aparentemente estão superbem. Fábio está feliz tanto na vida profissional quanto amorosa, contou ela. Entretanto, algumas pessoas que trabalham com o astro no estúdio Mosh, em São Paulo, dizem que Fábio prefere passar a maior parte do seu tempo no local, onde está preparando o CD que será lançado em novembro, a voltar para casa. Isso, mesmo quando o trabalho daquele dia já está pronto.

A ex-assessora de Mari, Luelana Bustamante, que também é amiga da modelo, é outra que nega a crise conjugal. “Nossa! Ela está muito feliz com o Fábio. Sei que Mari não gosta de falar de sua vida pessoal, mas tenho certeza que está tudo bem com eles. O que ela quer agora é curtir essa fase mãe e o maridão”, garantiu Luelana.

Um dos padrinhos do casamento de Mari e Fábio foi Robério de Ogum, um dos mais requisitados médiuns do país. Conversamos com o espiritualista que disse não saber sobre conflitos entre seus afilhados. Ele, porém, deu um conselho: “Espiritualmente posso dizer que o amor deles é suficiente para superar qualquer crise se ela realmente existir”, explicou Robério.

Saiba como tudo começou

Mesmo negando a princípio – como sempre -, Mari Alexandre e Fábio Jr. começaram a namorar em abril de 2007. Com um mês de romance as famílias já se conheciam. E olha que de relacionamento-relâmpago Fábio entende tudo. Ao completarem cinco meses marcaram casamento para setembro daquele mesmo ano.

Numa festa para 150 convidados, os dois trocaram juras de amor. Os filhos de Fábio, Tainá, Krizia e Filipe, fruto do terceiro casamento do cantor com a artista plástica Cristina Karthalian, foram testemunhas da união. Passados alguns meses, a notícia de que Mari queria um filho foi um rebuliço na imprensa. Até porque Fábio tinha feito vasectomia e precisaria revertê-la. Pois bem: como uma prova de amor, Fábio e Mari fizeram uma inseminação artificial e em 21 de fevereiro deste ano nasceu Záion, em pleno Carnaval.