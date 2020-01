Casal Brumar do BBB19, Isabella e Maycon rompem de novo

Se tem um casal difícil de acompanhar no BBB19 esse é o formado por Maycon e Isabella. Enquanto Hana e Alan estão sempre de boa, conversando, sendo cúmplices e trocando muitas carícias embaixo do edredom, a rotina de relacionamento de Maycon e Isabella envolve sempre briga, pirraça, términos e reconciliações. Às vezes tudo de uma vez só.

A mais recente briga entre Maycon e Isabella começou ontem, quando o brother ficou com raivinha da namorada de confinamento e decidiu fazer a Prova do Anjo com Tereza. Diante desse comportamento, Isabella começou a reparar que o vendedor de queijos é uma pessoa bem infantil, que fica provocando ciúmes propositalmente e tudo mais. Foi aí que ela decidiu interromper a relação de vez.

Isabella chamou Maycon para conversar nessa madrugada, sem muito sucesso. Ele chegou no Quarto do Líder, que é onde Isabella estava, e já avisou que só iria conversar sobre o jogo, pois não queria papo sobre a relação. A sister, que queria sim conversar sobre o affair entre eles, tentou um pouco mais, mas o mineiro deu de ombros e saiu do Quarto do Líder.

Como nenhum dos dois quer continuar a relação (e ele nem conversar para deixar o clima mais amigável), cada um segue com sua vida. Isabella já fala pra quem quiser ouvir que o brother é ridículo e infantil, já Maycon começou a flertar com outras garotas da casa na esperança de ser o Breno dessa edição e ficar com mais gente.

Voltamos a qualquer momento com mais atualizações sobre esse casal do BBB19 que é o nosso Bruna Marquezine e Neymar dos realities.