Carrossel, tudo sobre a nova versão

Além de todos os personagens da trama original, o remake ganhará um cadeirante e uma indiazinha

Foto: Lourival Ribeiro / SBT



O SBT já deu inicio aos testes de elenco infantil da nova versão de Carrossel (1988). A ideia é selecionar entre três mil crianças (inscritas no site e por agências) os 16 alunos da professora Helena.

O remake pretende ser bem fiel ao original, mantendo o nome e a personalidade de cada um. Cirilo será maltratado por Maria Joaquina, Carmem sofrerá com o divórcio dos pais e Jaime Palilo será o gordinho simpático. Tudo igual. “Trabalharemos com o estereótipo, porque é como a criança entende melhor a história”, contou o diretor-geral Del Rangel, também responsável por outra mexicana adaptada, Corações Feridos.

De novidade na trama, apenas um cadeirante e uma índia. Sem produzir novelas infantis desde Chiquititas (1997 a 2001), o SBT volta à faixa das 6. Programada para março de 2012, Carrossel começa as gravações em 5 de outubro e cada um dos 200 capítulos custará R$ 180 mil. A cidade cenográfica de Amor e Revolução será desmontada e dará lugar à escola. “Para facilitar as gravações com as crianças, teremos poucas externas”, conta Tina. Depois que selecionar a turminha (que não terá atores famosos), a diretora de elenco parte para a escolha da Professora Helena: “Não precisa ser famosa, nem ter os mesmos traços da original (Gabriela Rivero), mas tem que ter entre 25 e 30 anos, ser doce e combinar com a turminha”.

A ideia de produzir Carrossel foi da diretora artística Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos. Mas será que o público, tão fiel aos mexicanos, irá curtir? “Vai conquistar quem ainda não viu e também os ‘órfãos’ do original, saudosistas. Vai ser um cult!”, acredita Del.

Vai não vai, Maisinha?

A menina Maísa estreará como atriz em Carrossel

Foto: Divulgação – SBT



Rumores diziam que Maísa faria Maria Joaquina, mas que teria sido barrada por Silvio Santos, que não quer desvincular a imagem de bonequinha que a fez famosa.

O fato é que, por conta dos dois programas que apresenta, Bom Dia & Cia e Sábado Animado, Maísa não teria tempo para gravar a novela. Por isso, ganhou um papel secundário em Carrossel.