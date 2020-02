Carolina Dieckmann quer se casar de novo: “É o desejo de quem não se achou uma noiva bonita”

Carolina Dieckmann assume que quer ter mais filhos

Foto: Tabach

Advogada? Arquiteta? Modelo? Atriz? Entre 1997 e 1998, quando atuava na novela Por Amor (Globo), Carolina Dieckmann, hoje com 35 anos, recorda que ficou em dúvida sobre a profissão. “Tudo tinha acontecido muito rápido, fui emendando uma novela em outra. Depois que tive o Davi (14, de seu relacionamento com o ator Marcos Frota, 57), comecei a pensar: advogada ou arquiteta? Aí, quando fiz Laços de Família, vi que estava no caminho certo”, conta a atriz, que, para a personagem, que sofria de leucemia, teve de ficar careca. “Esse papel foi um divisor de águas em um momento crucial para mim. Até hoje fico arrepiada quando lembro da cena em que rasparam a minha cabeça.”

Casada com o diretor Tiago Worcman, 35, pai de seu caçula, José, 6, Carolina quer mais uma criança em casa. Ela brinca que, se até os 45 anos ainda não tiver netos, pode ficar grávida de novo ou adotar.

No ar em Joia Rara (Globo), a atriz aproveita as folgas para curtir a prole e encontrar o marido em São Paulo, onde ele trabalha. Mas ela não pretende trocar de cidade. “Sou muito carioca”, afirma Carolina, que pensa em se casar novamente com Tiago. “É o desejo de quem não se achou uma noiva bonita. Estava grávida e gordinha. Quero ser uma noiva gata”, afirma.

Na entrevista, Carolina Dieckmann, no auge de seus 18 anos, dizia ainda que, assim que Por Amor terminasse, encomendaria seu primeiro bebê com o então marido, Marcos Frota. E aconteceu exatamente assim.



Luta com a balança

Na reportagem publicada em 1996 na CONTIGO!, Carolina Dieckmann ainda não tinha filhos e uma de suas principais preocupações naquele momento era manter a boa forma física. Ela havia emagrecido 8 quilos para a nova fase da novela Por Amor, porque sua personagem, Cati, se tornaria uma modelo bem-sucedida. A atriz confessava: “Sou uma chocólatra. Se não fosse isso, não engordaria nunca, pois adoro verduras e legumes. Mas, como boa virginiana, engordo e emagreço quando quero”. Carolina revelava também que seus segredos para ficar magra era uma dieta à base de carnes e queijos e treinamento diário de uma hora com personal trainer, exercícios aeróbios, como natação e ciclismo, e ginástica localizada. Foi um sucesso! Em 15 dias ela atingiu o peso ideal. Hoje, a atriz relembra: “Fui uma adolescente um pouco mais roliça, eu tinha muito peito antes do meu primeiro filho. Depois que fui mãe, meu corpo mudou muito, ficou mais definido. Agora eu me sinto feliz com minha forma física”.

ESTA MATÉRIA FAZ PARTE DA EDIÇÃO 1994 DA CONTIGO!, NAS BANCAS EM 04/12/2013.