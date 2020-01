Carolina, Danrley e Paula disputam o paredão do BBB19

Normalmente, quando chegamos num domingo, a gente já tem uma ideia de quem pode ir parar no paredão do BBB19, mas essa semana foi uma grande incógnita. Todas as peças fundamentais da formação não deram nenhuma pista sobre quem iriam escolher, e até mesmo Tiago Leifert comentou no intervalo do ‘Fantástico‘ que seria um paredão imprevisível. E estava certo, pois Carolina, Danrley e Paula foram direto para berlinda do reality.

A formação do paredão começou com a decisão do anjo. Todo mundo estava meio em dúvidas sobre quem Rízia iria imunizar, afinal a sister é meio escorregadia no jogo, mas ela decidiu proteger Rodrigo mesmo eles tendo alguns atritos. Logo após a decisão do anjo da semana, Gabriela tomou a palavra e explicou tudo o que pensou para decidir quem seria a pessoa indicada ao paredão. A líder contou como se aproximou bastante de Paula, mas que ela tem uma aproximação maior por outras pessoas. “Foi difícil chegar até a Paulinha“, declarou a sister.

A votação no confessionário foi focada em duas pessoas: Carolina e Darnley, que receberam mais votos. Conforme o Big Boss já havia determinado, o paredão triplo da semana seria formado pelos dois mais votados da casa, então os dois foram eleitos para a berlinda da semana.

Levando em conta que Paula é conhecida na internet por causa de suas declarações polêmicas, possivelmente esse será um daqueles paredões bem votados. Vamos acompanhar para ver se esse será o recorde da temporada.