Carol Celico celebra gol de Kaká com a filha, Isabella

Na tarde de sábado (28), Carol Celico postou uma foto ao lado da filha caçula, Isabella, enquanto brincava de aviãozinho com a menina. Na ocasião, mãe e filha estavam comemorando um gol feito por Kaká, que atualmente joga no Orlando City. “Minha pequena Bella com saia de sininho celebrando com a mamãe o gol do papai!”, escreveu ela.

Após uma crise, o casal tem mostrado que a união está indo muito bem desde a reconciliação no mês de dezembro. Em fevereiro, eles comemoraram o aniversário de 10 anos de casamento. Carol e Kaká também são pais de Luca.