Carlinhos da Silva apaixonado!

Carlinhos ao lado de sua nova “amiga”

Foto: AgNews

O amor é mesmo lindo! Que o diga o humorista Carlinhos da Silva, da Record… No sábado, 3 de outubro, ele apareceu na festa de aniversário da colega Franciely Freduzeski, no restaurante Red Angus, em São Paulo, muito bem acompanhado. A eleita do artista é a modelo gaúcha Marina Juchem, que está trabalhando e fazendo curso de interpretação na cidade.

A quem pergunta, Carlinhos garante: os dois são apenas bons amigos. Ah, tá! Mas o que se sabe é que eles estão se conhecendo melhor, sim. “O Carlinhos me disse que eles estão saindo”, afirmou o consultor de estilo Fábio Arruda, que participou de “A Fazenda” com ele e Franciely e também estava na comemoração.

Segundo a assessoria de imprensa do humorista, após o jantar, o casal foi assistir ao show de “Edson & Hudson” no Credicard Hall, em Sampa. Estamos de olho!