Carla Perez e Xanddy no carnaval Contigo!: “Eternamente apaixonados”

Xanddy e Carla Perez: o casal 20 da Bahia. ❤

Foto: Luciana Prezia

Antes do esperado show do Harmonia do Samba acontecer, o vocalista Xanddy, acompanhado da esposa, Carla Perez, conversou com a equipe de Contigo! Online sobre a emoção de tocar no camarote Contigo!. “É um lugar que deixa todo mundo empolgado!”, contou.

Muito feliz em estar junto do marido, Carlinha emendou dizendo que é um momento para ficar mais próxima dele, já que sua banda faz nove shows nos seis dias da folia. “Aqui é umas poucas situações que conseguimos nos encontrar no carnaval. É muita correria”.

Carlinha, maior fã de Xanddy, ficou no gargarejo do show. “Ele canta olhando para mim”, derreteu-se.

Foto: Uran Rodrigues

Mas depois da grande festa baiana eles já planejaram o merecido descanso. “Serão 20 dias em Orlando, nos Estados Unidos. Há dez anos vamos com frequência para lá”, entregou a apresentadora.

E visivelmente encantada, fez uma declaração de amor ao maridão: “Ele canta olhando para mim. Sou apaixonada demais, para sempre”!