Caras & Bocas: Dafne se casa com Vicente

Dafne e Vicente

Foto: Rede Globo

Ao chegar à casa de Jacques (Ary Fontoura), Gabriel (Malvino Salvador) vê a mulher abraçada a Vicente (Henri Castelli). Com seu jeito ogro de ser, Gabriel parte para a ignorância. Briga com o advogado, discute com Jacques e vai embora. Após a confusão, Dafne (Flávia Alessandra) diz sim ao pedido de casamento de Vicente e avisa que se mudará para a sua casa logo. Quando Bianca (Isabelle Drummond) sabe sobre a união, jura que provará que o resultado do exame do pai foi adulterado. Ela ouve uma conversa entre Mercedes (Neusa Maria Faro) e Frederico (Fúlvio Stefanini) e conclui que os dois armaram. Já Felipe (Miguel Rômulo) fotografa Mercedes com a enfermeira da clínica. Bianca, então, conta tudo a Socorro (Elizabeth Savalla), que decide desmascarar Frederico.