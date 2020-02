Caras & Bocas: Bianca tira Gabriel da cadeia

Bianca (Isabelle Drumond)

Foto: Rede Globo

Depois de criar toda a confusão que levou o pai à prisão, Bianca (Isabelle Drummond) resolve armar uma estratégia para tirá-lo da cadeia. A menina faz tudo o que pode para mostrar que o culpado pelas falsificações é Denis (Marcos Pasquim). E que a mentora de toda a maldade é Judith (Deborah Evelyn). Para conseguir o que deseja, ela precisa da ajuda de Espeto (Davi Lucas), que anda chateado com toda a situação e desabafa sua tristeza com Xico. Mas como delatar o pai? Complicado, não? Só que Piedade (Bete Mendes) conta a Dafne (Flávia Alessandra) que Denis vai viajar, ou seja, fugir, e Espeto ficará com ela. Diante disso, o menino fica magoadíssimo com o pai e aceita colaborar com Bianca para poderem desmascarar a vilã e livrar Gabriel (Malvino Salvador) da prisão.