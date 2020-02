Caras & Bocas: Bianca impede o casamento de Dafne e Vicente

A esperta Bianca fará de tudo para

manter seus pais juntos

Foto: AgNews

Por causa da insistência de Vicente (Henri Castelli), a bela Dafne (Flávia Alessandra) aceita o pedido de casamento dele, mas previne que os dois terão de vencer a resistência de Bianca (Isabelle Drummond).

Antes que a pimentinha se manifeste, contudo, Jacques (Ary Fontoura) procura o advogado e o avisa que se ele se casar com sua neta, vai interromper a disputa em curso e passará a empresa para ambos. Pressentindo que o amor dos pais corre perigo, Bianca convence Gabriel (Malvino Salvador) a procurar Dafne. Por falta de sorte, ele chega à casa de Jacques justamente quando a amada e Vicente estão comemorando o noivado com um abraço. Furioso, Gabriel discute novamente com a loira em vez de levar a conversa planejada.

Como era de se esperar, Bianca não aceita a união da mãe com Vicente e garante: irá provar, a qualquer custo, que o exame que atestou a infertilidade de seu pai é falso!

Desconfiada que Mercedes (Neusa Maria Faro) está envolvida na falsificação do tal teste, a menina passa a vigiar a vigarista e a vê recebendo dinheiro de Frederico (Fúlvio Stefanini). Esperta, ela corre para contar tudo a Socorro (Elizabeth Savalla), que vai tomar satisfações com os dois. Alguém ainda duvida que a determinada Bianca impedirá o casamento de Dafne e Vicente?