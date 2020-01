Cão de smoking rouba a cena em 2º casamento de Sophie Turner e Joe Jonas

É casamento em dose dupla que você quer, @? Sophie Turner e Joe Jonas tiveram! No último sábado (29), o casal realizou uma segunda cerimônia para amigos e familiares, em um castelo francês chiquérrimo. Só que além de todo o glamour do local, a atenção também foi roubada pelo cachorro deles vestido com um SMOKING!

Sim, é isso mesmo. Entre as fotos feitas pelos fotógrafos de plantão no local e divulgadas nas redes sociais, Joe aparece segurando o animal de estimação com a roupa bem apropriada para a ocasião. O cãozinho é um filhote de husky siberiano e foi adotado pelo cantor e por Sophie em 2017. Ele é chamado carinhosamente de Porky Basquiat.

Coincidentemente, a adoção de Porky aconteceu um mês antes de Zunni morrer, a husky que interpretou a loba gigante Lady de Sansa Stark, personagem de Sophie na série “Game of Thrones“. A cachorra ficou sete anos com a atriz e a família dela.

A primeira celebração da união de Joe com Sophie aconteceu em maio, em uma cerimônia simples e discreta em Las Vegas. O momento ocorreu depois da primeira apresentação de retorno dos Jonas Brothers no Billboard Music Awards. O local não poderia ser outro: a Little White Chapel, conhecida mundialmente como “a Igreja de Elvis Presley”.

Já a segunda comemoração não foi nada discreta. Dessa vez, o lugar escolhido foi o Chatêau de Tourreau e, como o próprio nome dá a entender, é um castelo na região da Provença, interior da França.

Nada modesto, ele chama a atenção pelos diversos quartos, banheiros, salas de jantar, de jogos, piscinas e belos jardins. Além disso, o castelo tem uma capela construída em 1614, onde a cerimônia aconteceu oficialmente.

O momento também contou com a participação de Maisie Williams, a eterna Arya Stark de “Game of Thrones” e melhor amiga de Sophie desde então. Além dos irmãos de Joe, Kevin e Nick Jonas, esse acompanhado pela esposa Priyanka Chopra.

a maisie pro pré casamento da sophie perfeita #jophiewedding pic.twitter.com/vgNV64bSQK — 𝐚𝐧𝐧ä (@imubbe) June 28, 2019