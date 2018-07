Cantora famosa se apresenta no “The Voice” e surpreende público

O público que assistia ao primeiro programa da nova temporada de “The Voice Brasil”, da Rede Globo, na noite de terça-feira (17), foi surpreendido pela presença de uma cantora famosa, que se apresentou entre os candidatos da noite na fase das audições às cegas: Cláudia Leitte.

A loira também surpreendeu os jurados, que, como é a praxe do programa musical, estavam com suas cadeiras de costas para o palco. O primeiro a virar a cadeira foi Carlinhos Brown, seguido por Michel Teló, Ivete Sangalo e, por último, Lulu Santos. Ela cantou “It Hurt So Bad”, famosa pela voz de Susan Tedeschi.

Cláudia Leitte já foi jurada no “The Voice Brasil”, mas agora faz parte do quadro de avaliadores do “The Voice Kids”, que seleciona crianças cantoras.

Antes que ela entrasse no palco, o apresentador Tiago Leifert aguardava nos bastidores algum familiar da próxima pessoa a se apresentar no palco, e quem chegou foi o marido de Cláudia, Marcio.

Neste ano, o “The Voice Brasil” tem duas mudanças: irá ao ar duas vezes por semana, às terças e às quintas. Além disso, ganhou uma nova dinâmica, com um técnico podendo impedir que o outro seja escolhido pelo candidato. O artifício pode, no entanto, ser usado uma única vez. Lulu Santos já desperdiçou sua chance: os quatro famosos viraram a cadeira para Kevin Ndjana, o filho de camaroneses. Lulu bloqueou Brown para que o candidato não pudesse escolhê-lo como técnico _mas quem acabou ganhando a disputa foi Ivete Sangalo.