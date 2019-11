Cantor Reinaldo, o Príncipe do Pagode, morre aos 65 anos em São Paulo

Reinaldo, popularmente conhecido como “Príncipe do Pagode”, morreu na madrugada desta segunda-feira (18), em São Paulo. O cantor estava internado no Hospital Albert Einstein para tratar um câncer no pulmão.

Segundo a assessoria, Reinaldo lutava contra a doença há 4 anos. O enterro será hoje (18), às 17h, no cemitério da Bela Vista, em Osasco, e será aberto ao público.

Vários artistas, principalmente cantores, prestaram homenagens ao companheiro pelas redes sociais. “Descanse em paz nosso eterno príncipe do pagode Reinaldo. Que dia triste pro nosso samba e pra música brasileira”, escreveu o cantor Mumuzinho.

Mesmo com o tratamento, o artista não parou a agenda de shows. O próximo aconteceria neste domingo, na Vila Madalena, em São Paulo.