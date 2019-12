Cantor Belo é acusado de dever R$ 184 mil em aluguéis atrasados

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa são acusados de dever R$ 184 mil em aluguéis atrasados de uma casa de 506 metros quadrados em Moema, zona sul de São Paulo.

Segundo o site Notícias da TV, o proprietário da casa, David Maciel, também acusa Belo e Gracyanne de destruírem o imóvel. Em ação que corre na 5ª Vara Cível do Jabaquara, Maciel pede esse valor para cobrir aluguéis atrasados, IPTU, contas de água e luz, além de indenização pelos estragos. Em outubro, o casal sofreu ação de despejo da casa, mas já não residiam no imóvel. Atualmente, eles moram no Rio de Janeiro.

Maciel ainda diz que Belo e Gracyanne se mudarem para a residência em dezembro de 2017 durante a madrugada para não serem vistos pela imprensa. Na época, eles estavam envolvidos em outro escândalo imobiliário: uma ordem de despejo de uma mansão no Jardim Paulista, também na capital paulista, pela qual deviam R$ 500 mil.