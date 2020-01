Cansada do marasmo, Internet clama por novos participantes no BBB19

Escolher os participantes de uma temporada do Big Brother Brasil é uma arte que a Globo levou décadas para se aperfeiçoar. Enquanto algumas temporadas a química entre o elenco foi fenomenal, em outras a coisa deixou a desejas (mas serviu como aprendizado). Mesmo assim, nada explica a completa apatia que tomou a casa do BBB19, e o próprio público de casa está incomodado com isso.

Nessa quarta-feira (20), um dos termos que foram parar nos assuntos mais discutidos do Twitter foi “vem casa de vidro“. Nele, diversos internautas pediam para a produção do programa que providencie uma Casa de Vidro na atual edição do reality.

A casa de vidro já foi usada em diversos anos do programa e serve para reintroduzir eliminados ou incluir novas pessoas. Normalmente um grupo é confinado nessa casa e o público escolhe quem entra na casa. Entre os pedidos das pessoas nas redes sociais está tanto a inclusão de pessoas novas para movimentar o jogo quanto um retorno de Hana e Maycon ao confinamento.

Embora as pessoas estejam empenhadas em compartilhar esse desejo pela casa de vidro, é altamente improvável que o programa resgate essa ideia para colocar novas pessoas na casa. O jeito é se contentar com quem está lá mesmo.