Com câncer de mama, atriz de “Anne With an E” retira os seios

Miranda McKeon, de 19 anos, conhecida por interpretar Josie Pye na série “Anne With an E” foi diagnosticada com câncer de mama. A atriz publicou em seu Instagram na última quinta-feira (11) que faria uma mastectomia dupla para retirar os dois seios. Ela também usa seu perfil na rede social para falar sobre o tratamento.

Em junho deste ano, ela foi diagnosticada com câncer de mama e em outubro fez sua última sessão de quimioterapia. Poucos dias antes do último tratamento, a atriz decidiu raspar o cabelo, que já vinha caindo.

“Desde o momento em que fui diagnosticada, o problema do cabelo tem sido um grande estressor. Tenho perdido meu cabelo lentamente nos últimos três meses e passei muito tempo no espelho me imaginando careca. Fiquei um pouco surpresa, por como ainda me sinto bonita sem meu cabelo”, relatou.

“Percebi que sou bonita por minhas contribuições nas conversas, por meu humor e minha vulnerabilidade, pelo tipo de amiga que sou e pela maneira como me mostro para as pessoas ao meu redor. Minha beleza é a coisa menos interessante em mim”, disse ainda.

Então, nesta semana, a atriz realizou a cirurgia que retirou seus dois seios como forma de prevenção. “[A mastectomia] eliminará qualquer câncer e diminuirá significativamente o risco de recorrência no futuro. Isso também significa que eu estarei livre do câncer!”, celebrou.

Miranda desenvolveu câncer de mama muito nova, o que é raro. Desde que o tumor foi descoberto, já no terceiro estágio, a atriz compartilha as fases do tratamento (e de sua vida) nas redes sociais.