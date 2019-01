Campeões fazem gesto emocionante a torcedora com câncer

Os garotos do São Paulo, que conquistaram o título da Copa São Paulo de futebol júnior, nesta sexta-feira, contra o Vasco da Gama, fizeram uma linda homenagem ao chegar ao Pacaembu.

Os jogadores vieram com os cabelos raspados em homenagem à pequena Larissa Martins, uma torcedora de 6 de idade, que trata um câncer no cérebro. A pequena guerreira foi a responsável pelo corte, minutos antes do jogo, no centro de treinamento da Barra Funda.

Morato foi um dos jogadores que não aderiu ao gesto no CT, mas não resistiu quando chegou ao estádio. O jogador perdeu um familiar devido ao mesmo tipo de câncer. Novamente foi a menina quem cuidou do corte do jogador.

Aparentemente este lindo gesto deu sorte aos garotos do SPFC, que venceram com muita garra nos pênaltis. Parabéns, meninos!