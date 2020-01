Campanha esportiva com Gisele Bündchen vence em maior premiação da publicidade mundial

Nesta segunda-feira (22), as agências norte-americanas Catalyst e Droga5, responsáveis pela campanha I Will What I Want, da Under Armour, foram anunciadas vencedoras na categoria Promoção & Ativação do Cannes Lions International Festival of Creativity, mais importante premiação da publicidade mundial, em Cannes, na França. Ambas levaram um Leão de Prata.

Quando a Under Armour recrutou Gisele Bündchen como sua nova garota-propaganda, choveram declarações negativas. Em resposta aos comentários, a marca esportiva criou o vídeo motivacional. “As mulheres podem fazer coisas incríveis apesar da pressão e das críticas”, declarou a supermodelo na época. “Ter força para sintonizar a negatividade e manter o foco no que eu quero me dá vontade e confiança para alcançar meus objetivos”, emendou Gisele.

A campanha da Under Armour já conta com quase 2,8 milhões de visualizações no YouTube.