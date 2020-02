Caminho das Índias: Raul esbofeteia Yvone

Raul (Alexandre Borges)

Foto: Divulgação Rede Globo

Demorou, mas Raul (Alexandre Borges), finalmente, bota Yvone (Letícia Sabatella) contra a parede. Gopal (André Gonçalves) invade o quarto da vilã, que acorda com um revólver na cara. Ele exige o dinheiro de Raul de volta e a psicopata inventa que levou um golpe de Mike (Odilon Wagner). Não cola. Yvone é obrigada a dar a Gopal parte da fortuna que roubou. Em seguida, Raul aparece, dá-lhe um tapa no rosto e a chama de vagabunda. Gopal os deixa sozinho e o ex-empresário tortura Yvone, fazendo com que ela coma um bombom supostamente envenenado.