Caminho das Índias: Raj sofre ao descobrir as mentiras de Maya

Raj (Rodrigo Lombardi)

Foto: Divulgação Rede Globo

A família de Shivani (Thaila Ayala) pressiona Bahuan (Márcio Garcia) para que ele tome uma decisão: casar-se com a moça, esquecendo o filho que teve com Maya (Juliana Paes), ou deixá-la, abrindo mão de uma fortuna. Depois de muito pensar, o dalit escolhe a primeira opção, já que, conclui, Maya escondeu dele a verdade. Mas antes, porém, marca um último encontro com a ex-namorada.

Surya (Cleo Pires) nota que a rival anda nervosa e fica ainda mais na sua cola. Resultado: ouve Maya combinando o encontro de despedida com o dalit. A vilã, então, faz um monte de insinuações a respeito do fato de o filho de Maya não ser de Raj (Rodrigo Lombardi). Achando pouco, deixa no ar para o cunhado que a esposa o trai. O empresário lembra que Maya não casou virgem, que ela vive como se escondesse algo, que chora à toa… E fica, claro, com a pulga atrás da orelha.

Para acabar com as suas dúvidas, Raj segue Maya e, escondido, escuta a conversa dela com Bahuan. Raj parte para cima do rival, rompe com a esposa e entra numa profunda depressão. E seu estado só piora ao descobrir que Duda (Tania Khalill) teve um filho seu. Are baba!