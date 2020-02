Camaleões: Sebastião está apaixonado por Valentina

Sebastião fica furioso com a aproximação de Valentina e Augusto

A desconfiança está no ar em Camaleões. Isso por que Solange (Sherlyn) acha que Valentina (Belinda) é amante de seu pai, Augusto (Guilherme Garcia Cantú). E começa a tratar a coordenadora de forma ríspida. A garota ainda deixa um bilhete anônimo no quarto da mulher, aconselhando- a a ir embora do colégio antes que todos descubram que é uma grande farsante.

Preocupada, a camaleoa mostra o recado a Sebastião (Alfonso Herrera) e ambos começam a imaginar que foram descobertos. Desesperados, eles entram em contato com o Amo, contam tudo e o mestre promete investigar.

Enquanto isso a pedido do chefão misterioso, Valentina se aproxima mais de Augusto para saber sobre suas falcatruas. Isso deixa Sebastião enfurecido, pois o gato já está apaixonado pela comparsa de roubos.

Dias depois, o Amo fica sabendo que a chantagista é Solange e que ela desconfia de um romance entre Augusto e Valentina. Ele pede para Sebastião deixar sua parceira ir jantar com o chefe de polícia e desfazer o mal-entendido com Solange. O rapaz fica irritado e já não esconde seu ciúme.