Cama de Gato: Verônica tenta matar Alcino

Alcino e Verônica

Foto: Rede Globo

Decidida a se livrar de Alcino (Carmo Dalla Vecchia) para ficar com sua parte da herança, Verônica (Paola Oliveira) planeja matá-lo o mais rápido possível. A víbora aproveita um momento de distração do empresário e dilui uma dose de veneno em sua bebida. Ao ingerir o drinque, Alcino passa mal e desmaia. Depois de ser examinado por um médico, o especialista acredita que o empresário esteja sendo envenenado e Verônica fica nervosa com a possibilidade de ser desmascarada. Mas não se detém. Numa segunda tentativa de liquidar o marido, a megera volta a dopá-lo. No momento em que o ricaço está guiando seu veículo, Verônica percebe a sonolência dele e se joga na direção do marido, fazendo-o perder o controle do carro. A ambulância chega e ela fica frustrada ao perceber que Alcino ainda está vivo.