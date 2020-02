Cama de Gato: O final feliz de Rose e Gustavo

O casal, finalmente, será feliz

Foto: Divulgação – Rede Globo

Aquei vai o texto do corpo da matériaJá dentro do avião que o levaria para longe, Gustavo (Marcos Palmeira) entende, enfim, que não consegue viver sem Rose (Camila Pitanga). Ele desce da aeronave e encontra a mulher, na sala de embarque, fazendo um escândalo para impedi-lo de viajar. O casal se reconcilia e a felicidade fica completa quando Rose descobre que está grávida.

A notícia é motivo de festa na família. Até porque, a esta altura, a exfaxineira também já fez as pazes com o pai, Domênico (Antonio Pitanga). E não é só Rose que recebe a visita da cegonha. Taís (Heloísa Périssé) avisa à amiga que será mãe de novo. E as duas comemoram juntas.

O desfecho da trama para Alcino e Verônica, claro, está sendo mantido a sete chaves. Sabe-se que, em um passeio de barco, Alcino (Carmo Dalla Vecchia) se declara para Mari (Isabela Garcia), que se joga em seus braços na hora.

Mas e o que acontece a partir daí? Alcino morre ou não? Nos bastidores, comenta-se que Mari engravida e ele morre. Aliás, assim como Verônica (Paola Oliveira), cujo filho será criado por Juvenal (André Luís Miranda). Questionada sobre as possibilidades, Duca Rachid, coautora da trama, sai pela tangente: “Boas apostas, mas não acertaram tudo, não. Infelizmente”.