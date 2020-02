Cama de Gato: Gustavo reaparece e fala com os pais

Gustavo (Marcos Palmeira)

Foto: Rede Globo

Depois de se disfarçar de palhaço na festa de aniversário da mãe, Gustavo (Marcos Palmeira) quase é desmascarado por ela. É que Julieta (Suely Franco) fica cismada ao saber que Rose (Camila Pitanga) foi embora com os palhaços, e chega a comentar com Ferdinando (Pedro Paulo Rangel) que Gustavo era um deles. Junto com o marido, Julieta vai à casa da ex-faxineira. Quando já estão indo embora, o exempresário aparece na sala e seus pais ficam em choque. O reencontro da família é emocionante. Gustavo conta tudo o que lhe aconteceu e seus pais reagem, incrédulos, prometendo ajudá-lo a provar sua inocência.