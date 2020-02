Caio Castro teria sido pivô da crise no namoro de Isis Valverde

Isis e Caio na coletiva de imprensa de “Ti-ti-ti”, em julho passado

Foto: Divulgação/Rede Globo

Acabou, há pouco mais de quinze dias, o namoro de Isis Valverde com o empresário Luiz Felipe Reif. Os dois estavam juntos desde o início do ano e, segundo uma fonte da revista, ela estaria tentando reatar o romance.

O motivo do rompimento, segundo essa pessoa próxima da estrela, seria Caio Castro. Isso porque as cenas dela com o ator na novela Ti-ti-ti teriam despertado o ciúme de seu namorado.

À nossa reportagem, Isis confirmou apenas que se separou. No sábado,18 de setembro, inclusive, ela encontrou o ex na festa de aniversário da modelo Renata Jakubovic, no Rio. Os dois conversaram, mas ele logo foi embora. Depois disso, a atriz de Ti-ti-ti teria ficado com um rapaz loiro. “Estou solteira! Estive na festa de aniversário, mas fui solteira, pois não estou mais namorando há alguns dias”, disse. Sobre o loiro misterioso, a gatinha não quis falar nada, mas fez questão de ressaltar que o rompimento com Luiz Felipe pode não ser definitivo.

Enquanto fechávamos esta edição da revista, na segunda, 20 de setembro, um site noticiou que Isis e Luiz tinham voltado. A assessoria da atriz, contudo, não confirmou.