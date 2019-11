Caçulinha diz ter saudade de Faustão e que voltaria ao Domingão

O maestro Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, ficou muito famoso por trabalhar por mais de 25 anos ao lado do apresentador Fausto Silva no Domingão do Faustão. O músico deixou o programa em 2014 e, posteriormente, a TV Globo. De 2015 até abril deste ano ele ficou no Todo Seu, atração comandada por Ronnie Von, na TV Gazeta.

LEIA TAMBÉM

Dança dos Famosos: Faustão é criticado por comentário sobre atriz negra

Em uma entrevista para a jornalista Mariana Godoy, que foi ao ar nesta sexta-feira (1ª), às 23h, na RedeTV!, Caçulinha contou os motivos que o fizeram sair do ar depois de tanto tempo. “Acabou a música, acabou a orquestra, as coisas lá foram mudando. Até voltou depois de uns anos, mas aí eu já estava no Ronnie Von”, afirmou.

Na mesma conversa, Caçulinha contou que guarda recordações positivas da época e que passou ao lado de Faustão. Justamente por isso, o maestro disse que voltaria sem mágoas para a TV Globo. “Sempre disposto, nunca se fala não para trabalho. Claro que sim.”