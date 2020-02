Cabala: conheça a filosofia que tem encantado os artistas

A cantora Wanessa é a nova adepta da tradição milenar

Foto: AgNews

A cantora Wanessa é a mais nova seguidora da cabala, tradição esotérica que tem arrebanhado uma legião de praticantes no Brasil e no mundo. A filha de Zezé Di Camargo tem sido vista com a fita vermelha no pulso esquerdo, uma espécie de talismã para combater o mau-olhado. Assim como Wanessa, várias celebridades vêm se rendendo aos ensinamentos cabalísticos. A mais famosa é Madonna, mas outros artistas aderiram à prática, como Ashton Kutcher, Demi Moore, Paulo Ricardo e Glória Maria.

O que é a Cabala?

“A cabala é uma tradição milenar, de ensinamentos ocultos e secretos, e tem origem no Antigo Testamento, a Torah, ou bíblia dos judeus”, explica a numeróloga cabalista Muriél Portugal. Segundo a esotérica, no princípio, esses conhecimentos eram passados apenas a um grupo fechado de pessoas, mas acabaram difundidos pelos que acreditavam que todos têm o direito de evoluir.

“Quem estuda a cabala vai descobrir caminhos que levam a Deus e conseguirá ter saúde, alegria, felicidade e prosperidade. Isso se dá pelas práticas diárias, que basicamente têm a ver com ações positivas e bons pensamentos”, conta a mística, iniciada há 19 anos, em Londres, na Inglaterra.

Madonna ajudou a divulgar a Cabala na mídia

Foto: Divulgação

Ligação com Deus

Segundo Muriél, um dos fundamentos da cabala é o cultivo de nosso relacionamento com Deus. “Quando ligamos nossa energia ao Ser Divino, nada nos derruba ou aflige, não ficamos dependentes de outras energias. Há em nossa volta um universo de belezas que atuam por todos os lados e sobre nós, mas nem todos têm consciência disso. Essa fonte transborda infinitamente de abundância. Só precisamos saber nos ligar com essa energia.”

Mudança na vida

Com a prática da cabala, as pessoas começam a cuidar melhor da alimentação, dos pensamentos e do comportamento, como nos contou o cantor Paulo Ricardo.

“É uma filosofia com aplicação simples e muito prática, que nos leva a mudar alguns hábitos não tão saudáveis. Por intermédio da cabala me dei conta da força das palavras. Passei a pensar mais antes de dizer algo. Do ponto de vista da tradição, é muito ruim falar das outras pessoas, por exemplo. São muitos ensinamentos que nos levam a entender o valor de compartilhar, e nos direcionam a conceitos de luz. Eu me sinto como se estivesse me lapidando”, resumiu o ídolo.