Bruno Gagliasso se inspira em psicopatas para compor o vilão de Cordel Encantado

“Acho que as pessoas vão querer me matar na rua”, afirma Bruno Gagliasso

Logo que Timóteo apareceu na novela Cordel Encantado, não deixou dúvida: o vilão chegou para acabar com a paz da pacata cidade de Brogodó e, em especial, do casal Açucena (Bianca Bin) e Jesuíno (Cauã Reymond). “Timóteo é um psicopata. Está do lado negro da força mesmo”, conta Bruno Gagliasso, intérprete do personagem.

Segundo o ator, de 29 anos, o público vai querer matá-lo quando o vir na rua. Aliás, é para isso que ele está trabalhando. Afinal, Timóteo é seu primeiro grande vilão. “Não quero que ele seja perdoado”, afirma o jovem. Boa sorte, Bruno!



O primeiro vilão

Em sua estreia como vilão, Bruno Gagliasso vai ter a chance de aprontar muito. Timóteo é capaz de matar, estuprar, mentir, enfim… “Ele não tem nenhum apego, nenhum sentimento bom para o outro, não tem compaixão… Ele é psicopata, um desses meninos que colocariam fogo no mendigo”, adianta o ator, que diz nunca ter pensado em fazer um tipo tão cruel.

Timóteo disputa o amor de Açucena (Bianca Bin) com Jesuíno (Cauã Reymond)

“É óbvio que sempre quero interpretar personagens completamente diferentes. Mas têm oportunidades que são únicas e fazer esse papel, com esse elenco incrível e essa direção maravilhosa… Não podia deixar passar”, explica.



Jornais como inspiração

Construir uma pessoa fria como Timóteo pode não ser tão difícil como, talvez, possa parecer. Tanto que Bruno garante não terem faltado fontes de inspiração. “Não me inspirei numa pessoa, mas em muitas. Um grande exemplo são os psicopatas e… Brasília está cheia deles (risos)”, diz o ator, que assistiu aos filmes Ligações Perigosas (1988) e O Talentoso Ripley (1999), e leu o livro Mentes Perigosas – O Psicopata Mora ao Lado, de Ana Beatriz Barbosa Silva.

Ele também passou a ler os jornais com mais atenção. “Esta foi a maior preparação, o melhor laboratório. Li muita coisa de Brasília e é impressionante como há filhos de coronéis que acham que mandam lá. Todo dia alguém é preso”, conta, ressaltando que, ainda que a novela seja de época, o tema abordado é bem atual. “Apesar de todo o nosso desenvolvimento, do crescimento democrático, ainda existe isso”, lamenta o carioca.



Sem redenção

Muito querido pelo público, Bruno fez com que os telespectadores se encantassem com os personagens controversos, como o bon vivant Ivan, de Paraíso Tropical (2007), e o bígamo Berilo, de Passione (2010). Mas, desta vez, o ator garante que será diferente. “Acho que as pessoas vão querer me matar na rua (risos). É o que desejo! Não quero que ele seja perdoado como o Berilo. Foi um absurdo, bigamia é crime! E foi perdoado!”, fala, demonstrando descontentamento com o final do personagem na trama de Silvio de Abreu.

Para Gagliasso, Timóteo é, sem dúvida, pior do que os anteriores. “Ivan, por exemplo, era um pitboy. E, na verdade, pitboys são vítimas dessa sociedade maluca em que a gente vive. Timóteo não é vítima, é um psicopata, um doente, um cara que acho que não será perdoado”, aposta o ator, que diz estar se esforçando para que não haja margem para o personagem se redimir. “Não tem como, não cabe. Estou criando ele assim”, diz.

Bruno Gagliasso na pele do bígamo Berilo, que se dividia entre Jéssica (Gabriela Duarte) e Agostina (Lenadra Leal)

Sem férias

O fato de ser casado (com a atriz Giovanna Ewbank), e pretender ter filhos no futuro não impede Bruno de trabalhar em ritmo acelerado. Ele mal emendou uma novela na outra e já estuda para o próximo papel. Desta vez no cinema. “Vou fazer o filme sobre a vida do Leandro e Leonardo, cujo roteiro será da Gloria (Perez), que é minha grande parceira”, adianta Bruno, que fará Leonardo. E ele não pretende tirar férias tão cedo. “No dia em que eu for um (Marco) Nanini, um Paulo José, um Tony Ramos… Aí, posso pensar em tirar férias.”