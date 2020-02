Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem lua de mel

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

ficaram noivos no final de setembro

Foto: AgNews

O amor é mesmo lindo! Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank que o digam… Os dois vivem dias de doce paixão na Itália após ficarem noivos, no final de setembro. Segundo contaram amigos do casal, eles estão morando juntos há dois meses e viajaram para comemorar a nova fase do relacionamento.



Não foi por acaso, porém, que escolheram um destino tão especial. Além de o país ser pra lá de romântico, Bruno está fazendo laboratório para o seu próximo personagem. Ele viverá um italiano em “Passione”, trama global das 9, de Silvio de Abreu, que substituirá “Viver a Vida”, e fará par com Leandra Leal. Como é um profissional dedicado, já está mergulhando de cabeça em seu novo papel.

Bruno e Giovanna embarcaram para a Itália no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo, no dia 7 de outubro, e pretendiam ficar em lua de mel durante uns dez dias. Em 21 de setembro, a gata apareceu com um anel de brilhantes na inauguração de uma loja no Rio. Com um sorriso de felicidade, a atriz, que fez Sharon em “A Favorita”, tentava disfarçar: “Não é nada especial”, dizia, e depois trocava mil confidências com as amigas.

Os pombinhos começaram o romance em 2008. Mas não assumiram. O ator até namorou a socialite Heleninha Bordon por uns tempos, contudo depois rompeu e voltou para os braços da bela Giovanna.