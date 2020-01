Bruno Gagliasso e Fernanda Paes Leme apresentam festival gastronômico em Noronha

Bruno Gagliasso continua sua tradição de apresentar o Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria, em Fernando de Noronha. Na edição que aconteceu nessa segunda-feira (29), ele convidou a amiga Fernanda Paes Leme para acompanhá-lo na tarefa. Sempre que está na ilha, Bruno é o responsável por exibir os pratos para os turistas.

A esposa do ator, Giovanna Ewbank, acompanhou tudo de pertinho e se deliciou com os quitutes, claro. Ela e Bruno são fãs declarados do arquipélago: ele até encabeça o portal turístico #AmoNoronha.

Marcelo Loureiro/AgNews Marcelo Loureiro/AgNews

