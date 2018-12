Bruna Marquezine sugere sobre o tipo de mãe que pensa em ser no futuro

Na última semana, Bruna Marquezine participou de um evento beneficente do Instituto Neymar Jr e IKMR em prol de crianças e adolescentes refugiados no Brasil.

No sábado (1º), a atriz publicou uma série de fotos de sua participação por lá e brincou com sua reação com os pequenos, sugerindo que sua interação com os meninos e meninas refugiadas dá a entender que tipo de mãe ela pode vir a ser no futuro.

Bruna já revelou que tem o desejo de ser mãe. “Muita, muita [vontade]. Não acho que vai demorar muito”, disse em entrevista a revista GQ.