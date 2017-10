Aconteceu em São Paulo, na noite de ontem (18), cerimônia do 39º Prêmio Profissionais do Ano, que homenageia campanhas e publicitários que se destacam no meio. Além da apresentação do jornalista Pedro Bial, alguns famosos participaram da entrega das estatuetas, como Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine.

Para a ocasião, a atriz escolheu um slip dress preto, vestido minimalista com inspiração nas lingeries. De alças finas e decote nas costas, é daqueles básicos para ficar sexy e chique na medida. A estrela completou com acessórios finos, cabelo solto e um batom vermelho incrível.

Inspire-se para usar na próxima festa:

Olha que deusa a #BrunaMarquezine no Prêmio Profissionais do Ano ontem em São Paulo! Vestido preto (quase básico) + batom vermelho, não precisa de mais nada né? Curtiram? A post shared by Garotas Estúpidas (@garotasestupidas) on Oct 19, 2017 at 5:46am PDT

ONDE ENCONTRAR