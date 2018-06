Bruna Marquezine mostra que tem boa relação com a mãe do filho do Neymar

Nem todo mundo sabe lidar com o passado da pessoa que se ama. A atriz Bruna Marquezine, 22 anos, no entanto, mostra que é possível, sim, fazer isso. São recorrentes as interações da global com Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, Davi Lucca, 6 anos, nas redes sociais. Ponto para as duas! Afinal, uma boa relação entre elas só traz benefícios para todos os envolvidos – principalmente para o pequeno.

Na quinta-feira (28), um comentário em especial caiu no gosto do público. O jogador publicou no Instagram uma foto ao lado do filho curtindo o sol. Carol elogiou o estilo da dupla e, mãe atenta que é, escreveu “Não esquece do protetor”. Bruna entrou na conversa dando risada do comentário. O craque também deu risada na sequência.

Bruna começou a seguir Carol em janeiro, logo após voltar a namorar o jogador e assumir para o mundo todo com clique feito em Fernando de Noronha, litoral de Pernambuco. A mãe de Davi Lucca também estava na cidade junto com o amado Vinicius Martinez. Provavelmente, elas tiveram uma boa interação por lá e se aproximaram.

Em março, outro comentário da atriz virou notícia. Carol publicou no Instagram uma foto beijando Vinicius e escreveu uma legenda superapaixonada. “Tão bom se sentir querida e cuidada. É um sentimento que vai além da gratidão, é algo que vem de dentro. É se sentir essencial para o outro, para o mundo e para nós mesmos”, dizia trecho da publicação. Na ocasião, Bruna deixou seu carinho ao casal comentando “Que lindo!”.