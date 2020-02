Bruna Marquezine: “Eu cresci e as pessoas percebem isso”

Bruna Marquezine: cresceu e apareceu!

Foto: TV Globo/Divulgação

Ela tem 11 anos de carreira, fez oito novelas, cinco flmes e incontáveis participações especiais em séries e programas de TV. O currículo de Bruna Marquezine, 17 anos, é de veterana. Mas é como a periguete Lurdinha, em Salve Jorge, que o Brasil assiste a transformação da garotinha fofa em mulherão, imagem que ganha força toda vez que ela surge linda e bem-vestida ao lado de Neymar, o jogador de futebol mais badalado do país. Sobre a atual fase, a atriz resume: “Estou muito feliz!”.

Talento em ascensão

Lurdinha não é o primeiro papel adulto de Bruna. Em sua novela anterior, Aquele Beijo, de 2011, a atriz deu vida a Belezinha, aspirante a miss que sofria nas mãos do mulherengo Agenor (Fiuk). Mas a periguete da novela das 9 mostrou para a própria atriz que ela pode chegar longe na profssão. “Salve Jorge é, sem dúvida, muito importante para a minha carreira. Senti nas ruas a total aceitação das pessoas. Interpretar Lurdinha me deu a oportunidade de mostrar mais do meu trabalho. Um grande aprendizado sobre o quanto posso fazer papéis diferentes.”

Cresceu e apareceu!

O papel em Salve Jorge, com o curtíssimo fgurino de periguete, mostrou que Bruna já não é mais uma garotinha. Com 1,70m de altura, exibe um corpão e tanto. As formas são conquistadas com a luta tailandesa que se tornou febre entre as famosas. “Uma vez por semana pratico muay thai”, conta. “E faço musculação sempre que possível.”

Olho no vestibular

Apesar de jovem, Bruna é determinada e tem planos sólidos para a carreira. Tanto que já decidiu: neste ano, ao terminar o ensino médio, vai prestar vestibular para faculdade de cinema. “Quero viver personagens novos, me aprimorar mais fazendo o que amo, que é interpretar”, diz. Mas, por enquanto, sua programação para depois que terminar a novela, em maio, é descansar. “Quero viajar com minhas amigas e com a minha família.”

18 anos à vista

Questionada sobre a maioridade – ela faz 18 anos em 4 de agosto-, Bruna conta que ainda não pensou em como vai festejar. E, como muitas jovens da sua idade, diz que sonha mesmo em poder dirigir seu próprio carro. “Estou ansiosa para tirar a carteira de motorista.”

Marmanjos, esqueçam!

Se o assédio masculino aumentou diante da transformação física que vem sofrendo diante do público? Bruna desconversa. “Acho que a maneira como as pessoas me encaram tem mudado. Eu cresci e as pessoas percebem isso”. Mas os marmanjos que sonham em espiar um pouco mais da jovem musa podem tirar o cavalinho da chuva. Sobre aceitar convite pra posar nua, ela é categórica: “Não!”

Neymar e Bruna Marquezine na festa a fantasia do músico Thiaguinho

Foto: Ag.News

Namoro com Neymar

Mesmo dizendo que crescer diante das câmeras foi normal – sua primeira aparição foi aos 7 anos no extinto programa Gente Inocente -, Bruna fala que a curiosidade da mídia e dos fãs sobre o romance com Neymar fez com que a exposição subisse a um patamar que desconhecia. “Estou aprendendo a lidar com tudo isso”. Um exemplo foi o que houve na semana passada: o casal encarou um batalhão de fotógrafos ao sair da festa de aniversário do cantor Thiaguinho. Desde o final do ano passado, eles tentavam driblar os olheiros de plantão. Esforçaram-se tanto que, olhos nos olhos com Ana Maria Braga no Mais Você, ela negou o namoro com Neymar. Horas depois, surgiu de mãos dadas com ele no sambódromo carioca.

Mensagem apaixonada!

Se em entrevistas Bruna é econômica sobre sua história de amor com o jogador do Santos, nas redes sociais é adepta do romantismo solto. Na semana passada, postou uma foto do olhar do namorado e escreveu: “As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar”. Fofo, não?!

Guarda-roupa de mulher!

Bruna, cada vez mais bem vestida, é ligada em moda. Em uma das festas de aniversário do namorado, mostrou que quer deixar de lado a imagem de adolescente ao escolher um top cropped (aquele deixa à mostra um pedaço da barriga) com uma saia de cintura alta. “Gosto de roupas estilosas e confortáveis. Não ligo para peças caras. Sou consumista dentro dos padrões normais.”