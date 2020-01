Bruna Marquezine é ‘trollada’ durante o jogo do Brasil

Bruna Marquezine, no estádio do Mineirão, brilhou com suas caras e bocas durante o jogo Brasil x Chile

Foto: William Volcov/ BPP/ Agnews

No sofrido jogo Brasil x Chile, que aconteceu no último sabado (28), Bruna Marquezine, que dispensou ficar na área VIP, brilhou com suas diversas caras e bocas na arquibancada ao torcer por seu namorado, o jogador Neymar.

Mas, sem querer, a atriz virou fenômeno na web, também, por outro motivo: o humorista Rodrigo Magalzão, do Porta dos Fundos, ao que tudo indica, soltou um ‘pum’ e em estilo ‘selfie’ filmou a reação da intérprete de Luiza, da novela Em Família. A hipótese de ser tudo armação também não está descartada. É hilário!

Confira: