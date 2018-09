Bruna Marquezine e Anitta estreiam filme juntas

Disponível este ano no catálogo do Netflix, o filme Breaking Through (2016) chamou atenção da audiência brasileira por dois rostinhos familiares,

Gravado em 2015, a trama tem participação da atriz Bruna Marquezine, que aparece 20 anos em cena, e a cantora Anitta, com 22 anos na época.

O enredo conta a história de uma mulher que quer alcançar a fama através da dança e ter a possibilidade de aparecer em um clipe de Anitta – vivida por ela mesma. No longa, Bruna fala em inglês e interpreta Roseli, uma das rivais da protagonista.

Confira o trailer: