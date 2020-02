Bruna Linzmeyer: “Ela é minha vida nesse momento”

Bruna Linzmeyer, que interpreta Linda em Amor à Vida

Foto: Divulgação/TV Globo

Aos 20 anos, Bruna Linzmeyer encara um papel de grandes desafios em “Amor à Vida”. Ela interpreta Linda, uma garota autista, que é desprezada pela irmã, Leila (Fernanda Machado), mas acolhida pelos pais. A trama estreou em maio deste ano, mas a atriz conta ao site da novela que já em setembro do ano passado conheceu pessoas com o transtorno no Rio de Janeiro e em Florianópolis. Por meio de livros e filmes, ela continua estudando para construir a personagem.

Levando a sério

“Eu encaro a Linda com o coração aberto e batendo muito forte. Ela é minha vida nesse momento. Ela faz parte de mim. É uma responsabilidade muito grande.”

Aluna aplicada

“Minha meta é assistir a todos os filmes sobre o assunto até o fim da novela. Vejo um por semana e as pessoas também me ajudam, tanto os colegas de cena quanto os familiares.”

Admiração

“Carly Fleishmann, autista e autora de um livro autobiográfico, não tinha ação, não falava. A primeira vez que se comunicou escreveu no computador pedindo ajuda porque estava com dor. Um dos meus desejos hoje é conhecer essa menina.”

Troca de conhecimento

“Os pais de pessoas com autismo me mandam e-mail dizendo que a filha é igual a Linda ou que não parecem em nada com ela, e assim vamos discutindo e conhecendo esse universo.”

Defensora

“Existe preconceito por desconhecimento. Falar sobre autismo e sobre as pessoas que conheci é dar voz a elas. Estou muito envolvida, muito sensibilizada.”

Carinho

“O cachecol que Linda usa e uma estatueta que ela tem foram presentes de autistas que conheci.”