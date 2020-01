Bruna Linzmeyer avisa: ‘Eu o amo. Mas casar, não. Jamais!’

No dia em que leu a sinopse de Meu Pedacinho de Chão (Globo) e viu que a professora Juliana teria cabelos cor de rosa na novela, Bruna Linzmeyer, 21 anos, logo avisou que queria pintar mesmo seus fios, porque, para ela, ficção e realidade andam juntas, sim. “Gosto da ideia de pensar que eu me misturo com o que estou vivendo. Meu trabalho é tão importante quanto a vida, e a minha vida é o meu trabalho”, explica. Diferenças ficam por conta dos relacionamentos. Enquanto a personagem teve vários namorados, Bruna está há três anos com o ator Michel Melamed, 17 anos mais velho do que ela. Mas logo avisa: “Eu o amo. Mas casar, não. Jamais! Não tenho o menor fetiche por vestido branco e igreja”, enfatiza a atriz durante a sessão de fotos no hotel butique Casa Mosquito, em Copacabana, Rio.

Bruna nasceu em Corupá, interior de Santa Catarina, e mora com Michel desde seus 18 anos, quando o conheceu, logo após se mudar para o Rio de Janeiro. Para a atriz, a diferença de idade a fez amadurecer precocemente. “Michel faz parte de todos os trabalhos que eu fiz na minha vida. A gente conversa sobre coisas pontuais: frases, textos e algumas cenas específicas. Mas também sobre o que é a profissão, o que é a vida. Ele é muito importante, é um pouco responsável pelo ser humano que sou”, declara. A decisão de morarem juntos aconteceu naturalmente. “Foi como o amor é. Ele te toma conta, acontece e você não percebe. De repente, você olha para uma pessoa, ela te olha e vocês decidem viver uma vida juntos. No dia em que nós fomos apresentados, saímos para jantar. Essa vibração do amor e da paixão esteve presente desde os primeiros momentos. Foi tudo muito rápido”, lembra.

Boa de garfo

Do tempo em que morava em Corupá, um município de 14 mil habitantes, o que Bruna mais tem saudade é da segurança pública. “Sinto falta de poder andar na rua de madrugada sem medo de ser assaltada. Sinto falta de passear tranquila, ir ao cinema, visitar minha família, comer fruta do pé, desenhar. Também sinto falta do tempo que as pessoas têm para lidar umas com as outras. No interior, as pessoas se conhecem, olham no olho.” Das características da menina do interior, a atriz mantém a mesma alegria e a empolgação no apetite. “Na hora de comer, eu viro criança novamente. Adoro comer o tempo todo. Quando me chamam para almoçar, já penso empolgada onde e o que iremos comer. É um acontecimento na minha vida”, diverte-se.

Mesmo comendo bastante e de tudo, Bruna consegue manter a boa forma investindo na qualidade dos alimentos: “Eu gosto muito de comida caseira da mãe com tudo fresquinho. Não curto produtos feitos em massa. Acredito muito no amor que a pessoa passa quando prepara a comida. E também não tenho tido tempo de praticar exercícios. Mas, quando dá, gosto muito de ioga e de dançar. Tudo o que tem alguma ligação com a natureza e a arte me parece mais agradável ao corpo e à mente enquanto se pratica”, reflete. Sem religião, a atriz baseia sua fé nos elementos naturais como uma força divina que rege sobre a humanidade. “Eu acredito na natureza, que ela manda em tudo, e a gente mal sabe disso. Mas respeito todas as crenças”, avisa.

Desejo de ser mãe

Das experiências que ainda quer ter na vida, Bruna imagina que uma das mais prazerosas é a maternidade. “Eu tenho vontade de experimentar muitas coisas… E a experiência de ser mãe, de criar um ser humano, é muito profunda, muito louca, muito densa. Eu quero vivê-la um dia, mas não agora.”

Mocinha da trama central de Meu Pedacinho de Chão, a atriz não se considera protagonista. “Eu não diria isso, porque tem 18 personagens nessa novela. É muito bom, porque esses 18 personagens são muito importantes na história. A novela não existiria se tirasse algum deles. Eu estou ali fazendo parte da história com todos os outros.”

Universo infantil

Para entrar no clima lúdico da fábula de Benedito Ruy Barbosa, 83, Bruna se inspirou no universo circense e na concepção de mundo das crianças. “A gente se inspirou no circo, na infância, no olhar de uma criança sobre as coisas. Mas não de uma forma infantil. Usamos o frescor e a paixão que a criança olha as coisas pela primeira vez. Assistimos a muitos filmes do Fellini também. Fizemos workshops com um palhaço, o Marimbondo (personagem de Fernando Sampaio na trama), dono de uma oficina de circo”, conta a atriz, que tem um trabalho extra para a manutenção do cabelo rosa. “Essa cor representa o amor, que é o arquétipo da personagem. Até chegarmos a esse tom, foram meses conversando, planejando, com muito choro e muito riso. A mudança foi feita em dois dias. Primeiro, descolori os cabelos até ficarem brancos e, em um segundo momento, foram pintados até chegar ao tom atual. Não tive drama nenhum, até porque sempre tive vontade de pintar os cabelos dessa cor”, conta. Ela usa xampu especial para proteção da cor, faz hidratação a cada 15 dias e retoca a raiz mensalmente.

Por causa do trabalho, Bruna trancou a faculdade de história na Puc-Rio, mas pretende retornar ao curso assim que puder: “Tenho muito interesse em continuar. A história ajuda em qualquer profissão. Eu acho muito importante a gente saber o que foi, o que somos e para aonde a gente vai. Eu acho tudo maravilhoso, principalmente saber o que se passou na cabeça das pessoas que transformaram o mundo no que ele é hoje”, filosofa com sua cabecinha rosa.