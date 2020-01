Brothers do BBB tentam descobrir para quem foi a indireta de Tiago Leifert

Durante o discurso de eliminação que custou a cabeça de Gustavo, Tiago Leifert aproveitou o momento de atenção dos brothers para mandar um recadinho disfarçado de conselho.

O apresentador sugeriu que os brothers baixassem a bola, porque tem muita gente achando que está fazendo o maior sucesso do lado de fora, virando meme, mas na verdade ninguém sabe como o público vai se comportar. E foram essas palavras que ficaram na cabeça dos moradores da casa do BBB19.

Na tarde desta quarta-feira, Diego, Paula e Hariany debateram os ensinamentos de Tiago Leifert e acharam que o alvo da indireta era a líder Hana. “Eu acho que foi um paf pra Hana. Porque a Hana está se sentindo muito aqui dentro. Ela fala assim, que todo mundo está achando ela muito forte“, disse a sister que viralizou pelo fato de ter uma porca como animal de estimação. Hariany lembrou que em diversas vezes Hana afirmou que já deveria ter diversos memes na internet sobre ela, e Paula concordou.

No fim, Tiago Leifert não está errado, não é mesmo? Não tem coisa mais artificial do que a pessoa tentar virar meme forçadamente. Vamos lembrar que os memes mais genuínos do último BBB, os que duraram mais tempo e repercutiram demais, foram os que apareceram “ao natural”. Ou você acha que nossa querida Jéssica soltou a frase “levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai” já pensando em viralizar?