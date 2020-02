Briga entre Luciano Huck e diretor do Gugu ferve o Twitter

Luciano Huck insinuou que o Programa

do Gugu o copiava

Foto: João Miguel Junior/ Rede Globo

Mais uma vez, a rede de microblogs foi o palco de uma briga entre profissionais de emissoras concorrentes. O apresentador Luciano Huck e o diretor do “Programa do Gugu”, da Record, Homero Salles, protagonizaram um arranca-rabo no domingo, 22 de novembro, quando o comunicador global postou no Twitter o seguinte comentário:

“Agora o Gugu quer se ‘inspirar’ também no Lata Velha!!! Hahahaha… ô falta de imaginação!!!! Tem gente que acha que o povo é burro, né não?”. Luciano continuou: “Faça o bem, para receber o bem. Vou acreditar que 80% do Programa do Gugu é uma ‘homenagem’ ao Caldeirão. Obrigado, nobre colega”.

Diretor da Record responde enfurecido

Tais insinuações não soaram nada bem aos ouvidos de Homero, que foi avisado sobre o post e tratou de responder à altura. “Deixa de ser babaca… você dirige um TAXI que o Gugu dirigia e pensa que pode falar dos outros?”, escreveu, referindo-se a um antigo quadro do loiro no Domingo Legal, do SBT, e o Vou de Táxi feito por Huck.

A partir daí, como Luciano não twittou mais nada sobre o assunto, Homero disparou um comentário após o outro, como vocês podem conferir abaixo em algumas frases retiradas da página do diretor.

“Amiguinho… todos nós assistimos os programas de reforma de carros americanos… nem vc nem nós inventamos isso.”

“Ô nobre colega… até três anos atrás vc perdia pro Raul Gil, a Globo teve de gastar uma nota preta comprando formatos…”

“Vou jantar… daqui a pouco volto pra bater um pouco no mauricinho global… que cara chato… pedante e arrogante.”

Diante disso, Luciano apagou os posts da discórdia, o que aumentou ainda mais a polêmica. Dizem nos bastidores que a Globo emitiu um comunicado sobre a maneira como seu elenco deve se manifestar em redes sociais.

Procurado pela reportagem, Luciano mandou avisar por intermédio de sua assessora de imprensa, Ju Cookie, que: “Ele postou um comentário pessoal no Twitter e depois, mais tarde, quando o avisaram que o Homero tinha se ofendido, ele tirou, porque a intenção não era agredir ninguém”. Já a Record avisou que o diretor de Gugu não tem nada para falar além do que já foi escrito no Twitter. Então, tá!