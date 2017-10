O ator Bradley Cooper, 42 anos, e a modelo da Victoria’s Secret Irina Shayk, 31 anps. têm sido muito discretos com as aparições da filha Lea de Seine. A garotinha nasceu em março deste ano e está com 7 meses.

Juntos desde maio de 2015 e noivos desde dezembro de 2016, o casal foi visto levando a pequena para um passeio na praia de Malibu, na Califórnia. O papai carregou a pequena nos ombros, enquanto a mamãe parecia feliz com a cena.

Irina Shayk ganhou os holofotes no Victoria’s Secrets Fashion Show do ano passado, ao cruzar a passarela grávida de Lea.

Confira as fotos do passeio da família abaixo: