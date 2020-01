Brad Pitt foi ao aniversário da Jen Aniston e a internet está frenética

Pois é, minha gente! A Jennifer Aniston deu um festão no último sábado (9) para comemorar seus 50 anos e a lista de convidados famosos era bem considerável, como você pode imaginar. Mas em meio a muitos nomes conhecidos um deles foi capaz de deixar a internet especialmente ouriçada: Brad Pitt, que é ex-marido de Jen.

Os sites de celebridades soltaram a notícia, mostrando uma foto do ator de costas. Não dá para saber se é o Brad Pitt de fato, mas veículos como People, The Blast e Us Weekly garantem que confirmaram a informação com fontes de dentro da festa.

Essas fontes dizem que Brad entrou no local, o Sunset Tower Hotel em Los Angeles, sem fazer alarde e desviando dos fotógrafos. Também garantem que ele e Jennifer conversaram brevemente e que rolou até um abraço.

E mais: a comemoração teria sido um verdadeiro “De Férias com o Ex” das celebridades. Também estavam presente Gwyneth Paltrow (ex do Brad), John Mayer (ex da Jennifer), Katy Perry (ex do John Mayer) e Orlando Bloom (que é o atual namorado da Katy Perry).

Mas é lógico que o assunto principal foi a presença de Brad Pitt, né? Ele e Jen se casaram em 2000, quando “Friends” estava no auge – o que fez com que os dois fossem um dos casais mais badalados de Hollywood.

O relacionamento chegou ao fim em 2005 e Brad logo engatou um romance com Angelina Jolie, com quem contracenou em “Sr. e Sra. Smith” no mesmo ano. A história ganhou todos os holofotes possíveis na época, pois há a suspeita fortíssima de que Brad traiu Jennifer. Ele e Angelina ficaram juntos até 2016.

Desde então, volta e meia surgem boatos de que Jennifer e Brad estariam se reaproximando, mas nada realmente confirmado. Frente a isso tudo, a internet está dividida: de lado há fãs torcendo fortemente pelo remember e do outro tem muita gente que não aceita o que Brad fez com Jennifer no passado.

eu só queria uma foto da Jennifer Aniston do lado do Brad Pitt nesse aniversário pic.twitter.com/WJYwWadDIC — m (@mrsaniston) February 10, 2019

Brad Pitt na festa da Jen e só consigo lembrar disso aqui pic.twitter.com/JX6Xq3Wy6W — crara (@clarabazzarella) February 10, 2019

Eu preciso de fotos que comprovem que Brad Pitt tava lá

COMO ASSIM GENTE EU PRECISO VER PRA CRER#JenniferAnistonTurns50 — God is a Jen (@Fanistons_br) February 10, 2019

gente desculpa mas to mt encucada ainda q q brad pitt foi fazer la — mands (@ohmyaniston) February 10, 2019

Acordo com Brad Pitt, John Mayer, Orlando Bloom e Katy Perry na festa de aniversário da Jennifer Aniston — Lele • (@lele_nog) February 10, 2019

https://twitter.com/juliafreitaz/status/1094634622791704578

brad pitt was at jennifers birthday? beeeeetch pic.twitter.com/0dxIRZT7GK — r (@bluntgaga) February 10, 2019

I am sorry but Brad Pitt showed up to Jennifer Aniston's 50th birthday party last night, so today is canceled – HELL, THE REST OF MY LIFE IS CANCELED! pic.twitter.com/3Ic2JlKufb — D (@Deltacetum) February 10, 2019